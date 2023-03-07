سيد معوض: مواجهة الزمالك أمام بلوزداد أهم مباراة له في البطولة

أبدى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، استيائه من بعض المواقع الالكترونية التي تقوم بتحريف تصريحاته، مؤكدا بأنه لا يقوم بمهاجمة أي شخص، كما أنه لا يدخل في أمور بعيدة عن كرة القدم وليس لديه علاقة بأجواء "قصف الجبهات" المنتشرة عبر السوشيال ميديا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "لن أنزلق وراء جو "قصف الجبهات"، لأنني فقط نقوم بتحليل الأمور بشكل موضوعي بعيدًا عن أي انتماءات مطلقًا".

وأضاف: "الزمالك قدم أداء جيدا أمام الترجي التونسي، واستطاع تحقيق الفوز بعدما ظهر بشكل جيد في الشوط الأول وسجل هدفين، وأحمد سيد زيزو من أهم اللاعبين ولا يوجد لاعب بنفس إمكانياته، وعودته اليوم كانت نقطة فارقة في مسيرته هذا الموسم، وهو من أبرز اللاعبين في لقاء اليوم، وكذلك سيف جعفر قدم أداء جيد، والثنائي من أسباب فوز الفريق".

وأكمل: "فريق الترجي ليس خطرًا للدرجة الكبيرة، لكنه فاز في تونس بسبب الدعم الجماهيري وتراجع الزمالك وقلة تركيزهم والضغط الذي كان فيه الفريق الأبيض، واليوم كانت بداية جيدة ولقاء شباب بلوزداد أمام الزمالك في الجزائر ليست صعبة ولو لعب الفريق بنفس الأداء سيحقق نتيجة إيجابية هناك".

وزاد: "مواجهة الزمالك أمام بلوزداد هي أهم مباراة له في البطولة، وأتمنى فوز الفريق الأبيض من أجل إكمال مسيرته في البطولة".

وحول موقف أسامة نبيه، قال: "هناك أوقات يجب عدم الإدلاء فيها بأي أحاديث حول البقاء أو الرحيل، هو عاد للعمل مع الجهاز الفني ووافق على البقاء مع فيريرا، والطبيعي أن يكمل المسيرة بشكل طبيعي".

وأكد: "هناك بعض اللاعبين لا تأخذ حقها في الزمالك رغم أنها تقدم مستوى جيد مثل حمزة المثلوثي، كما أن سيف جعفر له دور كبير في النواحي الهجومية والدفاعية".

وحول مشاركة محمد صبحي في لقاء الزمالك ضد الترجي، قال: "قرار صحيح لسبب واحد، خصوصا أنه تم استقدام صبحي من أجل منافسة عواد، والفوارق بينهم ليست كبيرة، ومن الطبيعي مشاركة الحارس في الفريق الأبيض بشكل أساسي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس الأهلي لديه خبرات كبيرة، ولو محمد صبحي كان موجودا في الأهلي كان سيجلس أيضا له، وفي بيراميدز أيضا نفس الموضوع هناك شريف اكرامي وأحمد الشناوي، وفي أي نادٍ يكون هناك حارس أول وآخر احتياطي، والأمور دائمًا على حسب الشخصية، هناك لاعب لديه رغبة في اللعب أساسيا ويرفض دكة البدلاء".

وأتم: "محمد أبوجبل كان بإمكانه أن يكون في مكانة أخرى، لكن التفكير الخاطئ جعله يبتعد تماما، كان من الممكن أن يكون حارس في النصر السعودي الآن".