أبو الدهب: الزمالك عاد إلى المنافسة بعد الفوز على الترجي

أكد محمود أبوالدهب محلل برنامج "البريمو" أن فريق الزمالك حقق فوزا مهما على الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في ظل المنافسة للصعود إلى الدور التالي.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو"، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن الزمالك عاد إلى المنافسة من جديد بعد الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة اليوم بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ".

وأضاف:"الزمالك لو استمر بهذا المستوى سيتأهل للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا مع الترجي ".