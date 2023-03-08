متواضع.. تعليق صادم من أبو الدهب على أداء الترجي أمام الزمالك

أكد محمود أبوالدهب محلل برنامج "البريمو" أن فريق الترجي التونسي ليس بالمستوى الفني القوي الذي ظهر به في المواسم الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو"، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أعتقد أن الترجي التونسي هذا الموسم فريق متواضع جداً وليس بنفس المستوى الفني الذي ظهر به في المواسم السابقة في البطولة الإفريقية".

وأضاف: "الزمالك استحق الفوز على الترجي التونسي في مباراة اليوم بسبب الروح القتالية التي خاض بها المباراة التي ساعدته في اقتناص 3 نقاط غالية في المجموعة".