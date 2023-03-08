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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المرأة حصلت على مكاسب سياسية وتشريعية بفضل دعم الرئيس السيسي

النائبة ولاء التمامي،عضو
النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن من حق المرأة أن تحتفل بالانجازات التي حققتها على مر العصور .

وقالت: إن المرأة تستحق احتفالات خاصة بالفعل، ويوم تفخر فيه مصر بإنجازاتها السياسية والوطنية المهمة نحو المرأة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، ان مصر خطت خطوات كثيرة نحو تمكين المرأة وإعطاءها المكانة التي تستحقها بفضل القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يدفع نساء مصر دائما أن يكن الأفضل وأن يعملن في كافة المجالات من أجل اظهار صورة عالمية عن المرأة المصرية تليق بمكانتها.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن اليوم العالمي للمرأة، مناسبة جليلة وعالمية للاحتفاء بالمرأة فهى جزء أساسي من التقدم العالمي.

وأشارت إلى أن نساء مصر اكتسبن مكاسب سياسية وتشريعية طوال السنوات الماضية، وهو يعود إلى الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المصرية بوضع المرأة.

وأضافت التمامى، أن مصر نجحت في التصدي للتمييز ضد المرأة وزواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا الهامة والمصيرية.

واختتمت، أن من حق المرأة أن تحتفل بالانجازات التي حققتها على مر العصور، وبالخصوص في السنوات الماضية. فالرئيس السيسي أكبر داعم للمرأة ودورها، خصوصا بعد الدور المشهود للمرأة في الدفاع عن الوطن والتصدي لحكم الإرهابيين والاخوان، خلال عام مظلم في مصر قبل 10 سنوات في أعقاب ثورة يونيو 2013.

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