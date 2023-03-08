التعليم تنفي رفع الغياب في رمضان بجميع المدارس

انتشر خبر رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس، بشكل واسع على جميع منصات السوشيال ميديا بمختلف انواعها خلال الساعات الأخيرة، وحسماً للجدل المثار على السوشيال ميديا بشأن رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يقال بهذا الشأن ملة وتفصيلاً .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لن تلجأ إلى اصدار أي قرار بشأن رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس ، حيث انها مهتمة جدا بإعادة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن أكبر دليل على عدم صدور أي قرار يخص رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس ، هو أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة طوال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم .

تسجيل الغياب في المدارس

وأوضح المصدر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.

وأكد المصدر لصدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أيضاً في تعليماته لجميع المدارس ، على ضرورة تفعيل الإجراءات العقابية ضد الطلاب المتجاوزين نسب الغياب القانونية ، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

وأفاد المصدر بأن وزير التربية والتعليم ألزم المدارس بإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

وأوضح المصدر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرر عدم السماح لـ الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور في المدرسة قدرها (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية على الأقل “بعد حذف أيام الغياب بعذر مقبول” من دخول الامتحان كطالب منتظم".