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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كرتون يسلط الضوء على مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ميسى
ميسى

كشفت بعض الصحف العالمية عن تنفيذ مسلسل كرتون عن مسيرة حياة النجم العالمي ميسي لاعب باريس سان جيرمان ، خاصة أن قصة حياته وكفاحه ملهمة لكل الأجيال الجديدة. 

وأعرب ميسى عن سعادته بهذا الأمر ، خاصة أنه من محبى الأعمال الكرتونية، وسعيد بمشاركته فى إنتاج مسلسل يحكى مرحلة طفولته. 

وأوضح ميسي، أن هذا العمل يفيد الأطفال وملهم لهم وسعيد بالتعاون مع شركة sony فى إنتاج هذا العمل. 

وتلقت الفنانة نادين نسيب نجيم هدية من النجم العالمي ليونيل ميسي، حيث اهداها قميص الارجنتين الرسمي الموقع منه وقميص آخر باسم ابنها جيوفاني.

وشاركت نادين نجيم، متابعيها عبر ستوري صفحتها الشخصية على وقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للحظة توقيع ميسي على التيشرت وتبعتها برسائل شكر وجهتها له، قائلة: "شكرًا كثيرًا.. نحبك ميسي، يالها من مفاجأة رائعة!". 

ميس يقود الارجنتين 

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي بنما وكوراساو وديا في مارس الجاري.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)- جيرونيمو رولي (فياريال)- فرانكو أرماني (ريفير بليت).

خط الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)- جونزالو مونتييل (إشبيلية)- كريستيان روميرو (توتنهام)- جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)- نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)- ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)- ماركوس أكونيا (إشبيلية) - نيكولاس تاجليافيكو (أياكس أمستردام) - خوان فويث (فياريال) - بيريز (أودينيزي)

خط الوسط: لاوتارو بلانكو (إليتشي) - رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد) - لينارودو بارديس (باريس سان جيرمان) - ماك أليستر (برايتون) - جوديو رودريجيز (ريال بيتيس) - إنزو فيرنانديز (بنفيكا) - إكسيكيل بالاسيوس (ريفير بليت) - نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا) - ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي) - فاكوندو بونالتي (برايتون) - تياجو ألميدا (أتالانتا) - جيوفاني لوسيلسيو (فياريال) -نيوكلاس جونزاليس  (فيورنتينا)- أليخاندرو جوميز (إشبيلية).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) -  لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - خواكين كوريا (إنتر ميلان)، باولا ديبالا (روما) - أليخاندرو جوميز (إشبيلية) - أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) - إيمليانو بويندينا (أستون فيلا)، كاربوني (إنتر ميلان).

ليونيل ميسي ميسي باريس سان جيرمان منتخب الارجنتين مسلسل كرتونى

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