عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في اليوم العالمي للمرأة.. برلمانية: كل عام وأنتن الأمل

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، نساء مصر العظيمات في مصر والعالم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يحتفل به العالم اليوم 8 مارس من كل عام، تحت شعار "DigitALL : الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

قالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المرأة المصرية أثبتت على مر التاريخ، أنها طرف أساسي في معادلة بناء الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وتحدياته، وحان الوقت أن تجنى ثمار ما قدمت على مدار عقود كثيرة، لافته الي أن المرأة تمثل نصف المجتمع، لذا جاء اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالمرأة تتويجا وإنصافا لها،  فضلا عن تخصيص عام 2017 للمرأة المصرية وهو أكبر دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به المرأة المصرية حاليًا، وعلى مدار التاريخ في بناء الأمم والأوطان.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ اللحظة الاولي منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية ، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل، مؤكدة أن  المرأة المصرية أثبتت للعالم أجمع أنها علي قدر الثقة والقدرة علي تحقيق المزيد من الإنجازات علي كافة المستويات سواء السياسة والاقتصاد والاجتماعية والثقافية وغيرها  ، لتؤكد مجددا أنها عنصر فاعل ورائد في خطة بناء الجمهورية الجديدة. 
ووجهت عضو مجلس النواب، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي ما قدمة لسيدات مصر العظيمات من دعم وتوجيه بكافة أشكاله وحماية تتمتع بها وبحقوقها دون تميز أو إقصاء  لم تشهدها من قبل ، قائله لكل امرأة في مصر والعالم : “كل عام وأنتن الأمل والابتسامة والإرادة والمستقبل لأسرتك ووطنك والعالم أجمع، حفظكن الله ورعاكن وجعلكن عونا وسندا لبلادكن وأوطانكن”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات .. تفعيل حزمة اجتماعية بـ 190 مليار جنيه

عبوات غذائية للمعيلات.. الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة| فيديو

مدبولي يتحدث عن دعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز

الجرام نزل 135 جنيها .. أسعار الذهب اليوم

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

الصحف التركية تبرز تصريحات سامح شكري حول الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. ميار أبو كتير: أرجو تشريع قانون يحمي السيدات من الإهانة

في اليوم العالمي للمرأة.. أمراض لن تتوقعها تصيب السيدات

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

فيديو

سامح ضحية حادث قليوب.. زرع كلى لتعود له الحياة ومات بسبب القطار|تغطية خاصة

هبوط يضرب الذهب ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ