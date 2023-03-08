شكري : مصر تعزّز دور الجامعة العربية في قرارات البيئة وتحدياتها

نقلا عن فضائية "القاهرة الاخبارية"، تقدم وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ قليل بخالص التعازي لضحايا الاقتحام الأخير بـ مخيم جنين مؤكدا على إدانته لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا.

وتابع أن المجلس قد اعتمد قرار عن سد النهضة وتم ادراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة بما يعكس اتفاقا عربيا حول حماية حقوق دول المصب وتأكيدا على ضرورة تمتع دولة اثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

وأكد شكري أن مصر دفعت بقرارات عن البيئة وتحدياتها وكذلك عن الأمن السيبراني وتم إقرارها وذلك في إطار عمل الجامعة في هذه المجالات والنطاقات الجديدة، مؤكدا على عمل مصر خلال الدورة على تعزيز عمل الجامعة مع الدول والمجموعات الجغرافية الاخرى ومن ذلك اعتماد قرار بعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي خلال شهر يونيو القادم.

توجيه الشكر لـ جامعة الدول العربية

وتوجه سامح شكري بجزيل الشكر للأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول على التحضير الجيد لهذه الدورة الذي كان له كل الأثر في تيسير التعامل مع القضايا واتخاذ القرارات بشأنها.