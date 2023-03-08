في ذمة الله .. كاظم الساهر يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية وتحديدا عازف الدرامز الفنان ارمین میناس.



ونشر كاظم الساهر صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلا: الأستاذ ارمین میناس عازف الدرامز فی فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.



كاظم الساهر يهنئ المرأة فى يومها العالمي

وحرص الفنان كاظم الساهر صباح اليوم فى نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وظهر فيه وهو يهنىء المرأة بيومها العالمي.



ألبوم كاظم الساهر

وأوضح الفنان كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”.

وعن تحضيراته لـ إحياء الحفلات، قال كاظم الساهر إنه يستعد لأي حفلة له كأنها الحفلة الأولى التي يُحييها في حياته، حيث قال: “أي حفلة بتعملي قلق كأنها أول حفلة في حياتي، والجمهور يستاهل إني أسعده”. حفلات كاظم الساهر من جانبه، شارك كاظم الساهر في حفلتين وسط جمهوره على مسرح أوبرا دبي بالرغم من إصابة أحد أعضاء فرقته قبل ساعات من الحفلة الأولى في دبي.

أبرز أعمال كاظم الساهر

قدم المطرب كاظم الساهر العديد من القصائد الغنائية التي نالت إعجاب الجمهور، أبرزها: زيديني عشقا، مدرسة الحب، يجيء الليل، أنا وليلى، أكرهها، قوليأحبك، بعد الحب، إحساسي غريب، حبيبتي والمطر.