الأمم المتحدة تطالب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لما بعد 18 مارس

دعا الأمين العام للأمم التحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تمديد اتفاقيات ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود لفترة ما بعد 18 مارس.

وقال جوتيريش خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: "أود التأكيد على أهمية تمديد اتفاق الحبوب اعتبارا من 18 مارس، والعمل على تهيئة الظروف لأقصى استخدام ممكن للبنية التحتية للتصدير عبر البحر الأسود وفقا لأهداف المبادرة".

وأشار إلى أن تصدير الأسمدة والحبوب من روسيا وأوكرانيا له أهمية رئيسية للأمن الغذائي العالمي.

وأوضح جوتيرش، أنه تم تصدير 23 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية كجزء من صفقة الحبوب، وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية وكذلك الروسية له أهمية رئيسية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي وأسعار الغذاء".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن موسكو التزمت بشروط "صفقة الحبوب" ومستعدة للوفاء بها، ولكن فقط إذا كانت الاتفاقية متساوية.

وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا-1”، “لقد نفذنا الجزء الخاص بنا من الاتفاقية ومستعدون للوفاء به. إذا كنا نتحدث عن حشو جيوبهم بهذه الشركات الغربية والأمريكية والرغبة في خداعهم مرة أخرى لصالحنا، فهذا من سلسلة مكائد بلينكن”.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على أن هذا الاتفاق له التزامات على الطرفين وليس أحدهما فقط.

وقالت زاخاروفا، إنه "إذا كانت هذه الاتفاقية متساوية، فنحن على الدوام أوفينا بواجبنا وسنفي بجميع الاتفاقات".