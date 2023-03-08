مضيق كيرتش كلمة السر .. الكشف عن الهدف الرئيسي لـ زيلينسكي في الحرب

قالت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، إنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ووصول قوات الجيش الأوكراني إلى مضيق كيرتش.

وأوضحت الصحيفة، أن "القرم جائزة استراتيجية، ومنطقة رئيسية، إذا صح التعبير، لأن السيطرة على شبه جزيرة القرم تستلزم السيطرة على البحر الأسود ومدخل بحر آزوف عبر مضيق كيرتش".

وأشارت إلي أنه “يجب أن تكون شبه الجزيرة هي الهدف النهائي لقيادة كييف في الصراع”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارًا وتكرارًا عن خطط للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس

تشكيل ألوية هجومية لهذه العملية.

وفي أوائل فبراير، أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، أن سلطات كييف قد بدأت في تشكيل ألوية هجومية لهذه العملية.