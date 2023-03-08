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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلومات ليست للنشر.. ألمانيا تحسم الجدل بشأن تفجير نورد ستريم

المانيا
المانيا

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن المعلومات التي تمتلكها الحكومة الألمانية حول تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ليست للنشر.

وقال هابيك، “لا يمكنني التعليق على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول تفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم”.

وأضاف: "لذا فإن معلومات الحكومة الألمانية ليست مخصصة للنقاش في وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام الألماني منخرط في توضيح تفاصيل الحادث الذي سيصدر بيانا عندما يكمل تحقيقه.

وبالأمس كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هناك معلومات استخباراتية راجعها مسؤولون أمريكيون تشير إلى أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا نفذت هجومًا على خطوط أنابيب نورد ستريم العام الماضي.

كما صرحت وكالة الاستخبارات الأمريكية، قائلة إن مجموعة أوكرانية نفذت الهجوم على خطوط نورد ستريم العام الماضي.

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وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أي مؤشر على تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم يمكن أن يؤثر سلبًا على علاقاتها مع ألمانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “ أي مؤشر على تورط أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن يؤثر سلبًا علي العلاقة الدقيقة بين أوكرانيا وألمانيا، ويضعف دعم الشعب الألماني، الذي تحمل أسعار الطاقة المرتفعة باسم التضامن مع الشعب الأوكراني”.

كما أفادت أفادت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، بأن خبراء أمن ألمان شاركوا في تحقيق انفجار خطوط غاز نورد ستريم وأثبتوا تورط أوكرانيا في التفجير.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن المحققين تمكنوا من التعرف على السفينة التي تم استخدامها في عملية التفجير، وهي عبارة عن يخت استأجرته من شركة بولندية تنتمي إلى اثنين من الأوكرانيين، لافته إلى أنه تم العثور على آثار متفجرات على الطاولة في قمرة القيادة".‏

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