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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أميرة ويلز تتحدى الطقس والثلج وتشارك في تدريبات لإخلاء جنود مصابين

صدى البلد

تحدت أميرة ويلز كيت ميدلتون، الثلج، من اجل المساعدة في تقديم الإسعافات الأولية للجنود المصابين كجزء من تمرين في سالزبوري بلين.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، انضمت كيت ميدلتون إلى أعضاء الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي للتدريب ومحاكاة موقف كانوا فيه خلال دورية تترجل عندما تعرضوا لإطلاق النار من العدو.

وتضمنت التدريبات إصابة جندي بطلق ناري في أسفل ساقه اليسرى وقام زملائه بإجلائه من مكان الحادث.

وقدمت كيت ــ التي أصبحت العام الماضي عقيدًا في الحرس الأيرلندي ــ الإسعافات الأولية للجندي  جودي نيوويل، حيث ساعدته باستخدام ضمادة لوقف النزيف.

وتم وضع الجندي على نقالة، حيث فحصته كيت بحثًا عن أي إصابات أخرى.

وأجرت أميرة ويلز بعدها جولة في جميع أنحاء منطقة التدريب بمرافقة من قبل اللواء كريستوفر غيكا، قائد الجيش في لندن، والمقدم جيمس الدريدج ، قائد الكتيبة الأولى من الحرس الأيرلندي، حيث تعد هذه الزيارة للقوات الأولى منذ حصولها على التعيين الفخري العام الماضي عندما تولت القيادة من زوجها.

واستمعت إلى شرح عن ما نفذته الكتيبة مؤخرًا من مهمات، فضلاً عن إطلاعها على التدريب على إزالة الألغام.

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