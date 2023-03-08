نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والقضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ويسألون فيها، نقدمها لكم في هذه النشرة الدينية.
جهود شيخ الأزهر خلال 13 عاما في دعم حقوق وقضايا المرأة
الأوقاف: انطلاق الدورة الدولية لعلماء وأئمة تنزانيا وبوركينافاسو والسودان.. الأحد
دعاء علمه النبي للسيدة عائشة فيه كل الخير والرزق.. ردده قبل الإفطار
هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟.. دعاء يعصمك من فتنة الدجال
هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميًا؟.. أمين الفتوى يرد
أترك الصلاة لتكاسلي عن الوضوء فهل يجوز التيمم للمواظبة.. الإفتاء تجيب
ذهبت إلى العمل دون الاغتسال من الجنابة فهل علي ذنب.. الإفتاء توضح
في اليوم العالمي للمرأة.. كيف كرمها الإسلام وأوضح حقوقها
ركعتان تغفران الذنوب ولو مثل زبد البحر.. اعرف أفضل وقت لهما
مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة في ذكرى "يوم الشهيد"
هل يجوز إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس.. الإفتاء تجيب