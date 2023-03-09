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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : تجنب شراء العقارات

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 : تحقيق نجاح

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 9 مارس 2023

 تقول توقعات الأبراج اليومية، قد يبرز عملك أفضل ما فيك اليوم، قد يجلب الآخر المهم الخاص بك الفرح لحياتك اليوم، قد ترى الاستقرار في أموالك اليوم، من ناحية أخرى قد تنفذ خطط السفر الخاصة بك نفسها دون عوائق، قد يكون تجنب شراء العقارات اليوم قرارًا جيدًا، حيث قد لا يكون من المفيد القيام بذلك اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يكون يومك في العمل مثمرًا للغاية اليوم، قد تحصل على تفوقك المهني أمام زملائك اليوم، قد يكون أداء عملك جيدًا، وقد تزيد مبيعاتك.

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون صحتك ولياقتك البدنية واعدة جدًا اليوم وقد تكون سببًا لحيويتك المتجددة، قد يساعدك نظامك الغذائي على الشعور بالخفة والحيوية اليوم لذا حاول اتباعه، قد تساعدك ممارسة الرياضة اليوم، ولكن تأكد من وضع حدود جسمك في الاعتبار.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد يجلب شريكك الرومانسي السعادة لحياتك اليوم، حاول قضاء وقت ممتع معهم فقد يتوقون إلى وجودك، قد يكون لدى شريكك المهم بعض الأخبار المفيدة جدًا لك اليوم.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

ستكون علاقاتك العائلية قوية وداعمة، اعتز بأحبائك وخصص وقتًا للترابط الجيد، عائلتك مصدر للراحة والسعادة، ومن المهم الحفاظ على علاقات صحية.

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