تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين وأحمد موسى يتأثر على الهواء والصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المرأة المصرية لها دور كبير، وتتحمل الكثير والكثير، ووجه أحمد موسى التحية والتقدير لكل سيدة مصرية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن:" والله العظيم تحية وتقدير لكل سيدة.. مليون تحية لـ السيدات".

ولفت إلى أن :" كل واحد يعرف قيمة الزوجة والأم والابنة، وربنا يحفظهم و يخليهم".

الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ لدراسة تحسين أحوال الأطباء، على أن ترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء، خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها؛ وكيفية مساهمتها في الحد من هجرة الكوادر الطبية خارج مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اللجنة تضم الرئيس التنفيذي للقاح المصري، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، ووزراء سابقين؛ لأنهم سيكونوا الأقدر على معرفة متطلبات الأطباء، والعمل عليها.

ثروت الزيني: ضخ 80 ألف طن دواجن في شهر رمضان.. فيديو



طالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف؛ نظرًا لوجود نقص حاد في الذرة الصفراء؛ الأمر الذي تسبب في وصول سعر الطن منها إلى 17.5 ألف بالسوق السوداء؛ مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الدورات الإنتاجية حال استمراره.

وأكد ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر «قناة صدي البلد»، أنه يتمنى أن يكون هناك تدفقات متتالية للأعلاف؛ من أجل ثقة المربين في العودة للإنتاج مرة أخرى؛ الأمر الذي سيُساهم في انخفاض الأسعار.



وفرة في العملة الصعبة| رئيس شعبة المستوردين السابق يوجه رسالة عاجلة للمواطنين





أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق، أنه لابد من التنافسية فى استيراد مكونات صناعة الدجاج، موضحًا أن هناك فارقا كبيرا فى أسعار الدواجن.

وأضاف خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يطالب المنتجين بالنظر لـ المواطنين، فى الأسعار.

وأوضح أن مصر بدأت فى التعامل مع روسيا بـ الروبل و بالجنيه، وأن هذا انعكس على التعاقدات بين البلدين، وأنه فى حالة التعاون مع الصين و الدول العربية، بنفس الأمر سينتج عن ذلك وفرة فى العملة.



الأرصاد تحذر من تقلبات جوية مرتقبة وتكشف حقيقة سقوط أمطار.. فيديو

طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بخصوص حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام المقبلة.



وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن الأجواء مستقرة اليوم ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح من درجتين حتى 3 درجات لتصل إلى 26 درجة، حتى منتصف الاسبوع المقبل.



زلازل مدمرة يوم 8 مارس.. البحوث الفلكية ترد على العالم الهولندي |فيديو





كشف الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما أُثير عن حدوث زلازل مدمرة يوم 8 مارس الجاري؛ بعد تصريحات العالم الهولندي، والبروفيسير التركي الذي حذّر من وقوع زلزال بقوة 10 ريختر في مدينة إسطنبول.



وقال “الحديدي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»، إن البحث العلمي يعتمد على أسس علمية، ومؤشرات محددة، مطمئنًا المواطنين من عدم وجود أي خطر يجعلهم حذرين من وقوع زلازل مدمرة.

بعد 12 عامًا | أحمد موسى يوجه أمرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص





أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا فى وطن يشهد على مدار الساعة، لهجمة شائعات كثيرة جدًا، موضحًا " فى هبد شغال على البلد كل يوم".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من 2011 حتى اليوم عندما تأخذ خطوة للأمام، يريد البعض أن تعود مصر للخلف، ولكن رغم الشائعات الدولة تسير فى طريقها الصحيح.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحدث اليوم عن كم الشائعات التى تضرب البلد، وأن الشعب اليوم يعلم ما هو صحيح وما هو شائعات.



بلاش أكلات مستفزة في رمضان.. عزة مصطفى توجه رسالة لبرامج الطبخ |فيديو





ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، الشيف الشربيني، وبرامج الطبخ التي يتم إذاعتها عبر جميع المنصات الإعلامية المصرية؛ مراعاة مشاعر الغير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية؛ وذلك تزامنًا مع استقبال شهر رمضان الكريم خلال أسبوعين.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر «قناة صدى البلد»: «يا جماعة أرجوكم بلاش أكل مستفز، بلاش تستفزوا الناس، وتطلع تقول بهارات مش عارف بكام، وهاتي الصوص الفلاني علشان يديكي طعم، بلاش الحاجات دي».



الجو هيقلب تاني| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين





أكد الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وفى المعدلات الطبيعية، ومن غد هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجة الحرارة اليوم 21 غدًا سيسجل 24 على القاهرة الكبري، وبعد غد سيسجل 26 درجة.

ولفت إلى أن الجو مستمر فى الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة فى الليل تنخفض.



هل مرتبات القطاع الخاص سترتفع؟ الحكومة تجيب .. فيديو





رد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على سؤال “ كيف ستتعامل الحكومة مع مرتبات القطاع الخاص" وقال رئيس مجلس الوزراء، أن جزءا من حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت خاصة بالإعفاء الضريبي، وهذا موجه لـ القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة اليوم، أن العاملين فى القطاع الخاص يمثلون 76% من قوام القوى العاملة بمصر.

مفيش رسوم جديدة على السحب من ATM .. خبير يوضح





أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، أن هناك شائعات كثيرة بشأن تحصيل البنوك وماكينات الصرف نسبة من قيمة السحب، وأن مجلس الوزراء نفى هذا الأمر.

وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن نصف المواطنين يمتلكون بطاقات بنكية، وأن الدولة تعمل على أن يستخدم المواطنين الفيزا بدل من الأموال النقدية.

ولفت إلى أن الوضع كما هو، ولن يكون هناك تغيير فى تحصيل أي أموال من المواطنين، أن فيزا المرتب لا يوجد بها أى خصومات، والفيزا الخاصة لا يوجد بها أى خصومات.