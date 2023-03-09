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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمتها الأخيرة.. أيتن عامر في أحدث ظهور مع عمرو دياب

صدى البلد

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورة مع المطرب عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أيتن عامر بلوك كلاسيكي بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها، وعلقت على صورتها مع الهضبة: “الله”.

أزمة أيتن عامر مع طليقها

حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب مدير تصوير سينمائي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة التي أثبتت أقوالها في المحضر.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من «سمر .م»، وشهرتها آيتن عامر، ٣٥ سنة، ومقيمة فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد، ضد طليقها محمد عزالعرب، ٤١ سنة، مدير تصوير سينمائي، لقيامه بالحضور لمسكنها، والتعدي عليها بالسب والشتم، والتعدي على والدتها- ٧١ سنة-، وقيامه بأخذ طفليها، آيتن محمد ٧ سنوات، يوسف محمد ٦ سنوات، ووضعهما داخل السيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

ايتن عامر عمرو دياب الفنانة ايتن عامر المطرب عمرو دياب

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