عبد الفتاح عبد الرازق يعلن رحيله عن تدريب كفر الشيخ

أعلن عبد الفتاح عبد الرازق، المدير الفني لكفر الشيخ، اليوم، الخميس، اعتذاره عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وقال «عبد الرازق»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. بعد تحمل مالا يتحمله بشر من خلل ومشاكل كبيرة أقوم بالاعتذار عن تكملة المهمة مع نادي كفرالشيخ.. متمنياً للنادي التوفيق في المرحلة القادمة».

وكان كفر الشيخ قد تعادل مع المجد السكندري، أمس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد كفر الشيخ، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، ويحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة، بينما يحتل المجد السكندري المركز الرابع عشر، برصيد 18 نقطة فقط.