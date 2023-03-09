بيان عاجل من أمريكا بشأن تفجير أنابيب نورد ستريم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً نفت فيه أي تورط لها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "التقارير التي تتحدث عن تورط واشنطن بتفجيرات نورد ستريم سخيفة"، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد تورط أوكرانيا في التفجيرات.

أوكرانيا تنفي

من جانبها نفت أوكرانيا أي دور لها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، حيث قال يخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا "غير متورطة في الأمر على الإطلاق".

وتأتي تصريحات أوكرانيا في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت فيه عن مسؤولي استخبارات أمريكيين مجهولين ترجيحهم مسؤولية جماعة موالية لأوكرانيا عن الهجوم.

ورفضت موسكو التقرير ووصفته بأنه "حملة إعلامية كاذبة منسقة".

وتساءل ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع افتراضات دون تحقيق. وقال لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية: "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه".

وفي تقرير منفصل، قالت وسائل إعلام ألمانية إن المحققين يعتقدون أنهم تعرفوا على القارب الذي استخدم في زرع المتفجرات.

وبعد أكثر من ستة أشهر على تخريب طال خطي الأنابيب لنقل الغاز نورد ستريم 1و2 في بحر البلطيق، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التخريب "غير ناجم عن عملنا".

وكان ضخ الغاز عبر خط الانابيب قد تم تعليقه قبل الانفجارات.

وأغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في أغسطس من العام الماضي، بدعوى أنه بحاجة إلى صيانة. ولم يوضع نورد ستريم 2 في الخدمة مطلقاً.

السبب الدقيق لانفجارات 26 سبتمبر التي ضربت أنابيب الغاز الطبيعي غير معروف، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تعرضت للهجوم.

وحمّلت موسكو الغرب مسؤولية التفجيرات ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق فيها بشكل مستقل.