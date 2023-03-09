عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن تفجير أنابيب نورد ستريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً نفت فيه أي تورط لها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، الذي كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "التقارير التي تتحدث عن تورط واشنطن بتفجيرات نورد ستريم سخيفة"، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد تورط أوكرانيا في التفجيرات.

أوكرانيا تنفي

من جانبها نفت أوكرانيا أي دور لها في تفجير خط أنابيب نورد ستريم، حيث قال يخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني، إن أوكرانيا "غير متورطة في الأمر على الإطلاق".

وتأتي تصريحات أوكرانيا في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت فيه عن مسؤولي استخبارات أمريكيين مجهولين ترجيحهم مسؤولية جماعة موالية لأوكرانيا عن الهجوم.

ورفضت موسكو التقرير ووصفته بأنه "حملة إعلامية كاذبة منسقة".

معلومات ليست للنشر.. ألمانيا تحسم الجدل بشأن تفجير نورد ستريم

مفيد لأوروبا.. تعليق صادم من رئيس بولندا على تفجير نورد ستريم

وتساءل ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضع افتراضات دون تحقيق. وقال لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية: "من الواضح أن منفذي الهجوم يريدون تشتيت الانتباه".

وفي تقرير منفصل، قالت وسائل إعلام ألمانية إن المحققين يعتقدون أنهم تعرفوا على القارب الذي استخدم في زرع المتفجرات.

وبعد أكثر من ستة أشهر على تخريب طال خطي الأنابيب لنقل الغاز نورد ستريم 1و2 في بحر البلطيق، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن التخريب "غير ناجم عن عملنا".

وكان ضخ الغاز عبر خط الانابيب قد تم تعليقه قبل الانفجارات.

الكرملين يطالب بإجراء تحقيق عاجل بشأن نورد ستريم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم

وأغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في أغسطس من العام الماضي، بدعوى أنه بحاجة إلى صيانة. ولم يوضع نورد ستريم 2 في الخدمة مطلقاً.

السبب الدقيق لانفجارات 26 سبتمبر التي ضربت أنابيب الغاز الطبيعي غير معروف، لكن يعتقد على نطاق واسع أنها تعرضت للهجوم.

وحمّلت موسكو الغرب مسؤولية التفجيرات ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق فيها بشكل مستقل.

 

 

الخارجية الأمريكية أمريكا واشنطن أوكرانيا نيويورك نورد أنابيب نورد ستريم 1 إنفجار خط غاز نورد ستريم تحقيقات نورد ستريم أنابيب نورد ستريم تفجير خط أنابيب نورد ستريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

معلومات ليست للنشر.. ألمانيا تحسم الجدل بشأن تفجير نورد ستريم

مفيد لأوروبا.. تعليق صادم من رئيس بولندا على تفجير نورد ستريم

الكرملين يطالب بإجراء تحقيق عاجل بشأن نورد ستريم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم

ترشيحاتنا

بإجراءات مشددة ومباركة بوتين.. زعيم الشيشان رمضان قديروف يحتفل بزواج نجله| فيديو

رغم الاحتجاجات العارمة.. مجلس الشيوخ الفرنسي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما

تفاصيل مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل..شهود عيان: اختلال عجلة القيادة

عمرها 57 عاما.. كيف تحولت أغنية مرحب شهر الصوم إلى أيقونة رمضانية؟

بهدف التحريض ضد الدولة.. مصطفى بكري يكشف أخبارا كاذبة من الإعلام المعادي

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو وهبة يفضح زوجته بسبب فشلها فى صنع كيكة

رغم اعتناقه المسيحية.. رئيس كينيا يوقف خطابه أمام الحضور احتراما لأذان العصر..فيديو

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

بعد قضية طليقها.. بخصر نحيف أيتن عامر تثير الجدل برفقة عمرو دياب

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ