رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قوله إنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا بعد أن وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة له.

وخلال مقابلة مع "سي.إن.إن" من المقرر بثها في وقت لاحق اليوم طلب زيلينسكي من مكارثي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، الاطلاع بنفسه على الوضع في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "على السيد مكارثي أن يأتي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وما يحدث هنا ... ثم بعد ذلك ضع افتراضاتك".

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة حوالي 32 مليار دولار لأوكرانيا منذ غزو القوات الروسية لها في 24 فبراير 2022، لكن بعض الجمهوريين من اليمين المتطرف يعترضون على إرسال المزيد.

وردا على سؤال حول دعوة زيلينسكي، قال مكارثي لشبكة "سي.إن.إن" إنه لا يحتاج إلى السفر إلى أوكرانيا وسيحصل على المعلومات بطرق أخرى.

سقوط باخموت

في سياق آخر، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إنه لا يمكنه استبعاد أن القوات الروسية ستستولي قريبًا على مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.

وفي حديثه قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، قال إنه "لا يمكنه استبعاد احتمال سقوط باخموت في نهاية المطاف في الأيام المقبلة".

واعتبر ستولتنبرج أن "هذا لا يعكس بالضرورة أي نقطة تحول في الحرب"، مضيفًا أن الصراع في منطقة دونيتسك الشرقية "يسلط الضوء فقط على أنه لا ينبغي التقليل من شأن روسيا".

في وقت سابق، ادعى رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوزين، أن الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية أصبح الآن تحت سيطرة مجموعة المرتزقة.