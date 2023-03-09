السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمصنع حلويات بمنطقة الاستاد بطنطا إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بسيارات المطافيء والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو ضحايا .



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اندلاع النيران بمصنع حلويات بنطاق القسم .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء واخظاد نيران الحريق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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