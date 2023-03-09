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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا

حريق مصنع حلويات
حريق مصنع حلويات طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمصنع حلويات بمنطقة الاستاد بطنطا إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بسيارات المطافيء والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو ضحايا .

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اندلاع النيران بمصنع حلويات بنطاق القسم .


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات المطافىء واخظاد نيران الحريق.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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الأجهزة الامنية مديرية امن الغربية الحماية المدنية حريق هائل مخزن حلويات طنطا امن الغربية

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