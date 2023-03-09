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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلما ابتعدنا نراها أجمل.. رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يشارك فيديو للأرض.. شاهد

صدى البلد

شارك سلطان النيادي رائد الفضاء الاماراتي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ظهر فيه كوكب الأرض من الفضاء.

وعلق النيادي:"أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة "كوبولا" على متن محطة الفضاء الدولية.. كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

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وكُلف الفريق المكون من أربعة أعضاء، بإجراء أكثر من 200 تجربة علمية وتكنولوجية على متن محطة الفضاء؛ من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية متناهية الصغر.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية، إن بعض الأبحاث ستساعد في تمهيد الطريق لبعثات بشرية طويلة المدة إلى القمر وغيره في المستقبل، في إطار برنامج أرتميس التابع لناسا الذي يخلف مهمة أبولو.

وطاقم محطة الفضاء الدولية مسؤول عن إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات على متن المحطة والتحضير لوصول ومغادرة رواد فضاء آخرين وحمولات بضائع.

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