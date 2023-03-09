صحف كويتية تبرز تأكيد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع أمريكا

أبرزت صحيفتان كويتيتان تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "السيسي أكد لوزير الدفاع الأمريكي حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة"، إلى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير الدفاع الأمريكي أعرب عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

وتحت عنوان: "السيسي مستقبلاً أوستن في القاهرة" قالت صحيفة "الجريدة" إن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الدفاع الأمريكي تناول مستقبل العلاقات الثنائية، إذ أكد السيسي حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيما أعرب أوستن عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي.

