العميد ياسر وهبة: الشهداء تركوا خلفهم عيونًا جفت مدامعها حزنًا |فيديو

قال العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد في يوم الشهيد؛ إنه قد رحل مثلث القيادة لكنه ترك خلفه عيونًا جفت مدامعها حزنًا من ألم الفراق وقلوبًا انفطرت ألمًا وهي تودّع فلزات أكبادها إلى مثواها الأخير وأرحامًا ودت لو احتفظت بهم داخل أحشائها إلى يوم يبعثون .

وأضاف العميد ياسر وهبة، أن هذا شعور إنساني طبيعي لكن رغم قساوة المشهد إلا أن الشعور بالفخر يطغى على كل مرارة ألم وقد خرج من أرحامهم رجالٌ دفعوا حياتهم ثمنًا لحياة مصر وبقائها أن جميع أمهات شهداء مثلث القيادة يستحقون التحية .