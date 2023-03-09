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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة يوم الشهيد.. مجموعة من الأغاني في الفقرة الفنية يقدمها أفضل المطربين

صدى البلد

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الشهيد.

وأوضح العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد في يوم الشهيد، أن الاحتفالية تتضمن فقرة غنائية فنية تشمل مجموعة من الأغاني الوطنية التي تلهب الحماس وتؤجج المشاعر وتعزف على أوتار القلوب التي تخفق بحب الوطن. 

وذكر أنه تم إعداد الفقرة الغنائية بواسطة إدارة الشئون المعنوية  للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

ويقدم الفقرة كورال من الشباب ومجموعة من الفنانين، وهي مجموعة من الأغاني للمطربين محمد شاهين  ووائل الفشني وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وأحمد سعد.

وزارة الشباب والرياضة يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مي فاروق

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