عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2486 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الملصق الإلكترونى
الملصق الإلكترونى

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2486 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 66 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 513 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

ترشيحاتنا

إحباط محاولة اغتيال رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية

الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس

بعد تنبؤات العالم الهولندي بساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

يا سائلي عن بلادي.. ياسر وهبة يلقي قصيدة شعرية في الاحتفال بـ«يوم الشهيد»|فيديو

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل القضايا وحماية حقوق الأقليات وفق الدستور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

فيديو

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ