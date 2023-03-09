أسعار تويوتا سوبرا 2023 في السعودية| صور

كشفت شركة تويوتا عن أسعار سياراتها الجديدة موديل 2023 ومن ضمن تلك السيارات، أسعار تويوتا سوبرا موديل 2023 لدى وكلاءها في السعودية .

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

تتوافر سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023 في السعودية بـ 3 فئات وهم، الأسبورت، وجي تي سبورت ام تي، وجي تي سبورت اي تي، وتختلف تلك الفئات في الأسعار والمواصفات .

1- محرك تويوتا سوبرا سبورت موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 255 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستهلك 1 لتر لقطع 16.3 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود بها الي 52 لتر.

مواصفات تويوتا سوبرا سبورت موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا سوبرا سبورت موديل 2023 علي العديد من المميزات منها، جنوط من الألمونيوم مقاس 18 بوصه، وأضواء أمامية LED، وفرش مقاعد من القماش، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي منفصل ، ووسائد هوائية للسائق والراكب في المقعد الأمامي ووسائد جانبية وستائرية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصه، ونظام ملاحة ، ونظام أبل كار بلاي ، ونظام TSS للأمان، ونظام حماية ما قبل الاصطدام ، والتحذير من الخروج عن المسار ، ونظام تحذير للنقاط العمياء ، ونظام تنبيه حركة السير الخلفية ، وكاميرا خلفية، وحساسات خلفية وأمامية ، ومثبت سرعة .

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

2- محرك تويوتا سوبرا جي تي سبورت ام تي موديل 2023

تحصل سيارة تويوتا سوبرا جي تي سبورت ام تي موديل 2023 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 382 حصان، وعزم أقصي للدوران 500 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات ، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 12.6 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها إلى 52 لتر.

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

مواصفات تويوتا سوبرا جي تي سبورت ام تي موديل 2023

تقف سيارة تويوتا سوبرا جي تي سبورت ام تي موديل 2023 علي جنوط ألمونيوم مقاس 19 بوصه، وأضواء LED أمامية، ومقاعد رياضية تم صناعتها من الجلد، وتكيف هواء أوتوماتيك ثنائي منفصل، و نظام صوتي جي بي إل بـ 12 سماعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصه، ونظام ملاحة ، ونظام أبل كار بلاي ، ونظام أمان TSS ، ونظام حماية قبل الاصطدام ، ونظام التحذير من الخروج عن المسار ، ونظام تحذير النقاط العمياء، ونظام تنبيه حركة السير الخلفية، ومثبت سرعة ، ونظام تعليق متكيف ، وكاميرا خلفية، وحساسات خلفية وأمامية، واستعراض المعلومات على زجاجها الأمامي.

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

3- محرك تويوتا سوبرا جي تي سبورت اي تي 2023

تستخدم سيارة تويوتا سوبرا جي تي سبورت اي تي 2023 محرك 6 سلندر، سعة 30000 تيربو، ينتج قوة 382 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستهلك 1 لتر لقطع مسافة 14.4 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود إلى 52 لتر.

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

مواصفات تويوتا سوبرا جي تي سبورت اي تي 2023

تقدم سيارة تويوتا سوبرا جي تي سبورت اي تي 2023 بجنوط مقاس 19 بوصه، ومقاعد رياضية كهربائية، وتكيف بتحكم ثنائي منفصل، ونظام صوتي جي بي إل مكون من 12 سماعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة، ونظام ملاحة، ونظام أبل كار بلاي ، ونظام الأمان TSS ، ونظام الحماية قبل الاصطدام ، وتحذير من الخروج عن المسار ، ونظام التحذير من النقاط العمياء ، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية ، وكاميرا خلفية مع حساسات خلفية وأمامية ، ونظام تعليق .

سيارة تويوتا سوبرا موديل 2023

- أسعار تويوتا سوبرا موديل 2023 في السعودية :

يبدأ سعر سيارة تويوتا سوبرا سبورت موديل 2023 من 179.285 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا سوبرا جي تي سبورت اي تي موديل 2023 في السعودية يبدا من 239.775 ألف ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة تويوتا سوبرا سبورت ام تي موديل 2023 في السعودية ايضا من 239.775 ألف ريال سعودي.