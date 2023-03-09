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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نستلهم في يوم الشهيد معنى العزة والكرامة

يوم الشهيد
يوم الشهيد

تقدم النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق اليوم الخميس التاسع من مارس.

 

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم: "إن التاريخ المصري ملىء بحكايات وبطولات يتوارثها جيل بعد الآخر عن شهداء ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل أن تحيا مصر وتظل شامخة مرفوعة الرأس، فتحية لهؤلاء الأبطال الذين نستلهم في يوم عيدهم ألا وهو "يوم الشهيد" العزة والكرامة والفخر، ونتسلح فيه بالعزيمة والإرادة والقوة".

 

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مصر لا تنسى أبنائها الشرفاء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليها، فسيظل شهداء الوطن في قلوبنا ووجداننا مهما مر الزمان.

 

وتابع النائب طه الناظر: "إن حرص الرئيس السيسي الدائم على تكريم أسر الشهداء كل عام، وتقديم الدولة كافة الخدمات لهم، يؤكد فخر الوطن بالشهداء . 

طه الناظر لجنة الاسكان محمد زكي محمود توفيق وزير الداخلية يوم الشهيد مجلس النواب

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