يمامة من أمام ضريح سعد زغلول:نحتفل بثورة 1919 لتحقيها الاستقلال والدستور

قام الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بزيارة ضريح سعد باشا زغلول وقرأ الفاتحة علي روحه في ذكري ثورة 1919.

رافق رئيس الوفد في زيارة الضريح المهندس حسين منصور نائب رئيس الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب والنائبة امل رمزي عضو الهيئة العليا للوفد عضو مجلس الشيوخ

والنائب الوفدي سعد بدير رئيس اللجنه العامة للجيزة وعدد كبير من قيادات وسيدات حزب الوفد.

والقي الدكتور عبدالسند يمامة كلمة من أمام الضريح قال فيها :أننا اليوم نحتفل أمام قبر الزعيم سعد زغلول ونختار من تاريخنا فصلها الأول وهو ثورة 1919 زعيم الثورة ومفجرها سعد زغلول، مع التمييز بالتواريخ بأن ثورة 1919 أحد أهم نتائجها لاستقلال مصر كما صدر في مؤتمر لوزان في سويسرا عام 1923 وأيضاً من أحد أهم أُثارها كان دستور 1923 ثم بعد الدستور أصبحت دولة معترف بها وكان حزب الوفد عام 1924.

وأضاف رئيس حزب الوفد : نميز بين تاريخين تاريخ ثورة 1919 الذي تخطى أكثر من مائة عام، أما حزب الوفد فسنحتفل به في يناير 2024 وهناك خلط يقال أن الحزب بلغ 104 عام، ولكن الحزب عمره 99 عاماً سيكتمل عامه المئوي في يناير 2024 أما ثورة 1919 وهي ثورة الشعب المصري هي ثورة شعبية، ولكن سعد باشا زغلول نفسه هو أحد فدائي الثورة العرابية، رغم أنه كان رجلاً مدنياً وكان عشقه وولاؤه للبلد وشارك في ثورة عرابي وكان ضمن الجماعات التي لها دوراً هاماً في الكفاح وأكمل الحلقة الثانية بعد ثورة عرابي بثورة 1919 ثم تأسيس حزب الوفد المصري.

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