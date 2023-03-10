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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أعرف مواصفات Realme 11 Pro 5G قبل طرحه

Realme 11 Pro
Realme 11 Pro

بالرغم من أن  شاومي  طرحت قبل عدة أشهر فقط سلسلة هواتفها  Realme 10  إلا أنها بالفعل تستعد لإطلاق الجيل التالي من العائلة مع  Realme 11

وفقا لتقرير موقع gizmochina تم اعتماد أحد الموديلات في التشكيلة القادمة، وهو Realme 11 Pro 5G ، بواسطة Bluetooth SIG، ولكن القائمة لا تكشف مواصفات الجهاز الجديد، يذكر فقط رقم الطراز وإصدار بلوتوث Bluetooth الخاص بالهاتف.

Realme 11 Pro

وفقًا لـ Bluetooth SIG ، يحمل Realme 11 Pro 5G رقم الموديل RMX3771. وسيكون متضمن بلوتوث Bluetooth 5.2، ومن المتوقع أن يظهر الموبايل الجديد على مواقع الشهادات الأخرى قريبا والتي ستكشف عن مزيد من إمكانياته.

بالرغم من أن المواصفات ليست متاحة من أي مصدر رسمي، نشر موقع smartprix مواصفات ريلمي 11 برو الداعم لشبكات الجيل الخامس الجديد وفقا لمصادر موثوقة، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" معلومات الهاتف الجديد.

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مواصفات Realme 11 Pro

سيكون مع شاشة عرض LCD حجمها 6.4 بوصة مع دقة وضوح 1080 في 2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة ودرجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل التحديث باللمس 240 هرتز.

يتم تشغيل هاتف ريلمي 11 برو من خلال معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen1 ثمانية النوى بمعدل تردد ميقاتي 3 جيجاهرتز، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و128 من سعة التخزين، ويمكن زيادتها من خلال كارت ميموري لتصل إلى 256 جيجابايت روم.

يحزم الجهاز بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة شحن سريع 65 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد اللوحة الخلفية بها 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل والثانية بدقة 8 ميجابيكسل والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل أما الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

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