اليوم العالمي للشهيد.. خالد الجندي: كل لحظة أمن نعيشها بسببهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل لحظة أمن نعيشها في مصر الآن، سببها تضحية الشهداء بأرواحهم فداء للوطن، لافتاً إلى أن الشهيد له مكانة كبيرة فى المجتمع.

اليوم العالمي للشهيد

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس في اليوم العالمي للشهيد: "كل لحظة أنت نايم فى بيتك سببها شهيد، كل مواطن أمن سببه شهيد، كل ما تدخل المسجد وانت آمن سببها شهيد، كل ما تتحرك وانت آمن فى اى مكان سببها شهيد، شوف أعلى حاجة تدخلك الجنة هى الشهادتان، ومن حاصل على هذا الإقرار لا إله إلا الله، محمد رسول الله، دول فى أعلى مكانة، ربنا يحشرنا مع الشهداء يوم القيامة".

سوء ظن الناس بالعبد الصالح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان صالح يحرص على إخفاء الخيرات التي يقوم بها، مؤكدًا أنه من نعم الخفاء أن يخفي الله حالك عن الناس بسوء ظنهم فيك.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن سيدنا نوح عاش ألف عام وسط قومه وهم يسيئون الظن به، حتى زوجته وابنه، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير جدًا ليعيش إنسان الف عام وسط الشك، وجهاز الدعاية في وقت النبي نوح نجح في تشويه صورته أمام قومه.

وأشار إلى أن هذا ما يطلق عليه في الوقت الحالي "الاغتيال المعنوي"، والذي ينجح مع الضعفاء فقط .

وأكد خالد الجندي، أن النبي عليه السلام وهو الملقب بالصادق الأمين، عندما بعث بالنبوة واجه التشكيك من قومه ولكن السيدة خديجة دعمته وساندته وصدقته وكذلك أبو بكر الصديق وصحابة النبي عليه السلام كانوا داعمين له.

كما عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أمس الشعب المصرى باليوم العالمى للمرأة، وكذلك يوم الشهيد، قائلا: "النهارده اليوم العالمى للمرأة، وبكرة هنحتفل بيوم الشهيد، وأنا مشوفتش تداخل زى الاحتفالين دول، فلولا المرأة القوية المؤمنة المحتسبة ما كان شهداء أصلا".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc: "تعريف الشهيد له تعريفات كثيرة جدا، من هو ضحى من أجل وطنه وعرضه، وضحى من أجل الله، والشهامة والرجالة، وانا بقول لكم الشهداء نتاج أسر محترمة عرفت حق الوطن والله، لولا المرأة ما كان الرجال وما كان الأبطال من الشهداء، لولا المؤمنات من النساء ما كان لدينا شهداء، هم اللى ربوا وتعبوا عشان يخرجوا لنا الأبطال أهل الشهامة والرجولة شهداء الوطن".