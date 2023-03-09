أزمة تعصف بـ إسرائيل .. الإطاحة بضابط كبير بجيش الاحتلال بسبب الاحتجاجات

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، إقالة ضابط احتياط في الجيش لمحاولته تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية في إطار احتجاج واسع النطاق على إصلاح للنظام القضائي تعتزم الحكومة تبنيه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، في أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، إن الكولونيل تصرف بما لا يليق برتبته ومركزه.

وقال قائد القوات الجوية الجنرال تومر بار، إن الكولونيل "منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو والتعاون في تنظيم غياب، في وقت واحد، عن الخدمة محظور، حتى إن كان نابعاً من حسن النوايا".

وفي وقت سابق، قال 37 طيار احتياط وملاحاً من سرب طائرات F-15، إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وتتزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل بسبب توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نحو القضاء، وهو ما أدى إلى دخول فئات من جيش الاحتلال في الاحتجاج.

وأعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيقاطعون التدريبات العسكرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يرى منتقدون أنها تهدد الديمقراطية.

وفي رسالة بعثها 37 طيارا من أصل 40 إلى رئيس الأركان، هدد الموقعون بأنهم لن يتواجدوا في التدريب المقرر يوم الأربعاء.

وقال أحد الطيارين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "سنستمر في خدمة إسرائيل اليهودية الديموقراطية في كل الأوقات وعبر الحدود، لكن قررنا أن نأخذ يوم استراحة للحديث عن الإجراءات المقلقة التي تجري في الدولة".

ورغم كل الانتقادات، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب" من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

ومنذ أسابيع تنظم المعارضة الإسرائيلية مظاهرات دورية احتجاجا على خطط الحكومة التي تسميها بـ"الانقلاب على القضاء".