بيان عاجل من شرطة ألمانيا بشأن إطلاق النار في هامبورج

أصدرت الشرطة الألمانية بيانا عاجلاً منذ قليل، قالت فيه إن إطلاق النار الذي شهدته مدينة هامبورج منذ لحظات مجهول الدوافع.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع داخل كنيسة في مدينة هامبورج شمال ألمانيا وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

كما أفادت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بينما قالت شرطة هامبورج في تغريدة على" تويتر"، إن “عملية واسعة النطاق جارية في منطقة ألستردورف”.

وفقا لعدة تقارير إعلامية، وقع إطلاق النار في مركزلـ "شهود يهوه".

وتم تحذير السكان الذين يعيشون في مكان قريب بعدم مغادرة منازلهم وسط العملية الجارية.