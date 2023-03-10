إسلام صادق : خلاف داخل أروقة اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك خلاف كبير داخل أورقة اتحاد الكرة حول تكريم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بعد تتويجه بلقب الهداف التاريخي لفريق الريدز.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك اقتراح من جانب بعض أعضاء اتحاد الكرة بتكريم محمد صلاح في معسكر المنتخب الوطني القادم قبل مباراة مالاوي بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالحصول على لقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي".

وتابع:"البعض الآخر داخل اتحاد الكرة يرفض فكرة تكريم محمد صلاح في معسكر المنتخب المقبل بحجة التركيز قبل مباراة مالاوي".