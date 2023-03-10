نجم الأهلي السابق ينتقد أداء الفريق أمام صن داونز في جولة الذهاب

أكد شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي فرط في الفوز على مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي وهو ما صعب من مهمته حالياً في حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن فريق الأهلي فرط في الفوز على صن داونز بالذهاب وكان من المفترض تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون ببطولة الدوري الممتاز".



وتابع:" الأهلي يعاني من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة وهو ما يؤثر على تشكيل الفريق الأحمر".