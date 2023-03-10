شريف عبدالمنعم : أتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك لنهاية الموسم لهذا السبب

أكد شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق أن فوز فريق الزمالك على الترجي سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك لنهاية الموسم وغياب "الونش" أثر على الزمالك في الفترة الماضية في الخط الخلفي ".



وتابع:" مستاء من كثرة تغيير المدربين بالاسماعيلي وأتمنى أن يخرج من أزمته الفنية الحالية ويعود للانتصارات من جديد لأنه فريق مهم في الكرة المصرية ".