تعليق صادم من رئيس نادي النجوم على أزمته مع الإسماعيلي بسبب إبراهيم حسن

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن النادي حصل على حكم نهائي في قضية إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق وبات على نادي الإسماعيلي دفع المبلغ بالفوائد المتأخرة.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لم يتحدث معي أي مسؤل من نادي الإسماعيلي لحل أزمة إبراهيم حسن مع نادي النجوم المبالغ تتراكم ورغم ذلك لم نحصل على حقوقنا حتى الأن".

وتابع:"مستحقات نادي النجوم في قضية إبراهيم حسن وصلت إلى 47 مليون جنيه بالفوائد المتأخرة ولا نجد من يتحدث معانا من نادي الإسماعيلي ".