هشام يكن : مباراة الترجي أعادت الروح للاعبي الزمالك.. فيديو

أعرب هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفارس الأبيض، على حساب الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام يكن خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن مباراة الترجي كانت بمثابة عودة الروح للزمالك، وعلى الفريق أن يستغل هذه المباراة جيدا.

وأضاف هشام يكن، إن الفوز الذي حققه الزمالك، زاد من حظوظ الفريق الأبيض في الحصول على بطاقة العبور للمرحلة التالية من البطولة.

وأكد يكن، ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، ولكن ينقصهم فقط الإيمان بقدراتهم واللعب بروح عالية من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

كما تحدث هشام يكن عن الأهلي قائلا :" الأهلي لايزال بإمكانه تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال ومباراة صن داونز في غاية الأهمية، والفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية بها".