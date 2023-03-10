نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك السابق، أن حسين الشحات من أكثر اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الأهلي مع أحمد عبدالقادر، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تجديد عقده، خصوصا أن النادي الأحمر تعاقد مع لاعبين كثيرين في هذا المركز ولم يثبتوا جدارتهم.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "حسين الشحات دائمًا يلعب من أجل صناعة الأهداف وتسجيلها، وهو إيجابي بشكل واضح على المرمى، وعنصر مؤثر في الفريق، واعتقد أن ما ينتشر حول وجود مفاوضات من بيراميدز مجرد أحاديث فقط، للضغط على الأهلي لتجديد العقد".

وأضاف: "لقاء الأهلي وصن داونز صعب، ويجب عدم فرض ضغط عالٍ عليهم لأنهم يخرجون جيدًا بالكرة، كما أن الظهيرين في الجنوب إفريقي يمتازان بقدرات هجومية، ويجب على كولر ضرورة غلق المساحات، والاعتماد على الهجمات المرتدة، والدفع بلاعبين لديهم القدرة على الاستحواذ، وتهدئة (رتم) المباراة".

وأكمل: "الأهلي عليه اللعب بطريقة 4-3-3، ويجب على كولر ملء وسط الملعب، والفريق لديه لاعبين في مراكز الوسط، مثل حمدي فتحي وديانج وقندوسي وهم الأنسب لخوض اللقاء، على أن يجلس مروان عطية على مقاعد البدلاء".

وأتم: "أحمد قندوسي الانسب لخوض اللقاء بشكل أساسي، مع جلوس بيرسي تاو على مقاعد البدلاء، الأهلي يحتاج في هذه المباراة لرأس حربة والأنسب محمد شريف لأنه يضغط بشكل جيد".