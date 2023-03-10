قلق في الأهلي من التفريط في نجمي الفريق خلال الصيف .. تفاصيل

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تفريط الأهلي في رامي ربيعة وأيمن أشرف سيعني ضرورة جلب أفضل منهما لتدعيم الدفاع، مشيرًا إلى أن الدوري المصري لا يضم لاعبين كثيرين مميزين، ولذلك فيجب أن يتم التفكير جيدًا قبل قرار عدم تجديد عقود الثنائي.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك قلق في الأهلي من التفريط من الثنائي وذلك بعدما تم ارتكاب نفس الخطأ عندما قام بالتخلي عن أحمد ياسر ريان لصالح سيراميكا في مقابل ضم شادي حسين، رغم أن الأول كان الأفضل".

وأضاف: "محمد مغربي لاعب جيد وصغير السن، لكنه قليل الخبرات، وفي المرحلة الحالية الأهلي يجب أن يضم الأهلي لاعبين من أصحاب الخبرات في الدفاع، خصوصا أن منتخب مصر أيضًا يعاني في خط الدفاع والظهير الأيسر".

وأكمل: "الكرة المصرية في خط الدفاع تُعاني في غياب أحمد حجازي ومحمود الونش، وتم الاستعانة بمؤخرًا بـ علي جبر رغم تقدمه في السن، وحتى جيل منتخب الناشئين والشباب خرجوا من البطولات القارية، ولا يوجد فيهم مواهب حقيقية".

وتابع مصطفى: "حسين الشحات يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة، ولديه بصمة واضحة في هجوم الأهلي، مجهوده قد يقل في بعض المباريات بسبب التكوين الجسماني، والمباريات الأخيرة شهدت أفضل مستوى له منذ انتقاله للفريق الأحمر".

وواصل: "الأهلي يكون جيدًا في طريقة 4-3-3، لكن بيرسي تاو حل جيدًا في تشكيلة الفريق، ومروان عطية يفتك الكرة بشكل جيد لكنه لا يكمل الهجمة، بينما أحمد قندوسي من الأفضل أن يلعب أساسيا، وطاهر وبيرسي تاو يلعبان بشكل أساسي مع العودة إلى أداء الواجبات الدفاعية".

وأتم: "من الوارد أن يضغط الأهلي على صن داونز في بعض الفترات، وحال فشله في الضغط سيعود إلى وسط ملعبه، خصوصا أن المنافس يمتلك لاعبين جيدين في الخروج بالكرة".