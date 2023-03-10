حسن مصطفى : عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ايقاف محمود كهربا لمدة 8 مباريات قرار قاسِ للغاية، خصوصا بعدما تعرض لضغوط شديدة، وتعرض لهجوم حاد من جانب مسئولي الزمالك والجماهير في بعض الفترات.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كهربا تعرض للهجوم من جانب مسئولي وجماهير الزمالك طوال الفترة الماضية، واحتفاله مع الجماهير وخروجه عن النص قد يكون نتاج لذلك، ولا يجب علينا أن نقسو عليه، وأثق أنه سيتعلم الدرس جيدًا".

وأضاف: "كهربا أخطأ ولكن لا يجب أن يتعرض للقسوة، خصوصا بعدما لأزمات كثيرة، فهو تحمل كثيرًا وكان يجب عليه أن يتعلم من أخطائه السابقة".

وتطرق للحديث عن بيان الهلال السوداني ضد الأهلي، وقال: "كرة القدم في النهاية يحدث فيها بعض الأمور، وبيان الهلال يلقى اتهامات غريبة بالعنصرية ويحاول اثارة البلبلة، بعدما تصدر جدول المجموعة، واصبحوا في حالة قلق من مواجهة الأهلي في القاهرة".

وأتم: "البيان الصادر من جانبهم يوضح حالة القلق التي يعيشها الهلال السوداني، خصوصا أن لديهم مباريات صعبة أمام صن داونز والأهلي".