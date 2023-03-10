بازوكا : الإسماعيلي لن يهبط للدرجة الثانية وسيعود لسابق عهد بشرط التكاتف

أكد سيد عبدالرازق "بازوكا" نجم فريق الإسماعيلي السابق أن فريق الإسماعيلي لن يهبط إلى الدرجة الثانية في الموسم المقبل وسيعود إلى سابق عهده بشرط تكاتف أبناء النادي في المرحلة القادمة.

وقال سيد عبدالرازق "بازوكا" نجم فريق الإسماعيلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن فريق الإسماعيلي لن يهبط وسنعمل على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم وتصحيح الأوضاع مع المدير الفني حمزة الجمل".

وأضاف :"عودة حمزة الجمل لتدريب الإسماعيلي مكسب كبير للفريق في الفترة الحالية وأتمنى أن ينجح في مهمته ".