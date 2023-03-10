حسن مصطفى: إدارة الزمالك أخطأت في ملف إمام عاشور.. وأتوقع تعادل الأهلي وصن داونز

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إدارة الزمالك أخطأت في عدم تمديد عقد إمام عاشور والمحافظة عليه، مشيرا إلى أن الصفقات الجديدة للنادي الابيض لم تكن مفيدة.

وقال مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "معظم صفقات الزمالك سيئة ولم تضيف كثيرًا للفريق، ولا يوجد إضافات واضحة من جانب اللاعبين الجدد".

وأضاف: "تم ابرام عقدين لزيزو في نفس الموسم، بينما تجاهل مجلس الزمالك إمام عاشور، وكان الأفضل الإبقاء عليه وترضيته، لكن اللاعب في النهاية كان خارج التركيز تمامًا، وتأثر بالجانب المالي خصوصا بعدما تم تعديل عقود لاعبين آخرين بمبالغ كبيرة".

وواصل: "الأندية الأوروبية الكبيرة مثل فرق انجلترا لا تركز مطلقا في ضم لاعبين مصريين، على عكس الأفارقة هم محل اهتمام كبير من الفرق الكبرى، وكذلك منتخب المغرب الذي يضم قوامه الرئيسي من اوروبا، محمد صلاح كان سبب شهرة اللاعبين المصريين في أوروبا".

وأتم: "أتوقع تعادل الأهلي أمام صن داونز، ومواجهة الزمالك وبلوزداد صعبة واتمنى فوز الفريق الابيض".