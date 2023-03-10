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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف السب الحقيقي وراء غياب عمر جابر عن مباراة الزمالك وإنبي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب عمر جابر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق أمام إنبي، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر منافسات الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبرأون تايم سبورتس أن عمر جابر يعاني من إصابات عضلية متتالية أثرت عليه، وأدت لغيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح شوبير أن عمر جابر سيغيب عن لقاء الفريق في الدوري أمام إنبي، مع محاولاته لتجهيزه للقاء الجمعة المقبل أمام شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عمر جابر عن الفريق منذ 13 فبراير الماضي بعد الغياب عن مباراة سموحة في لقاء الجولة 18، قبل أن يعود في مباراتي المريخ السودان والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، ثم يعود للغياب عن لقاء بيراميدز ومواجهة الترجي في القاهرة ليتواصل الغياب أمام إنبي.

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