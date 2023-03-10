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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية.. إزالة 3 حالات بناء مخالف في أبو صوير

الازالات
الازالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، 3 حالات إزالة لتعديات بالبناء، بقرية المحسمة الجديدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

تمت الإزالة الأولي وهي عبارة عن سور بطول ٣٠ متر تقريبًا، مقام على أرض تابعة للآثار، بالإضافة إلي  فك شدة خشبية معدة لسقف دور أول علوي، بدون ترخيص على مساحة ٩٠ متر تقريبًا، و على فك شدة خشبية لقشرة إسمنتية لمنزل بالطوب على مساحة ٨٠ متر تقريبًا، وذلك بوجود رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائبه، ومسئولي القسم الهندسي بالقرية، وقوات الشرطة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة الاسماعيلية التعديات على الاراضي الزراعية الأراضى الزراعية املاك الدولة التعديات علي الأراضي

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