بالأسماء.. إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الصالحية الجديدة أمام المول الجديد وتم نقل المصابين الي مستشفى الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية بوصول "رضا م م" 21 سنة مقيم الصالحية مصاباً بكسر بالفخذ الأيسر و" يوسف م ا" 17 سنة مصاباً بكسر بالفخذ الأيسر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الصالحية الجديدة امام المول الجديد وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.