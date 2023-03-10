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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. مدرب المريخ يعلن التحدي: سنتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال

المريخ والزمالك
المريخ والزمالك

يثق البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  المريخ السوداني، بقدرة فريقه على التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الترجي واجه الزمالك بـ"ثقة زائدة".

 

ويحتل المريخ المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي ارتقى إلى المركز الثالث.

 

وخسر المريخ على يد شباب بلوزداد بهدف في الجولة الرابعة، بينما فاز الزمالك على المتصدر الترجي بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها.

 

ويستعد المريخ لاستضافة الترجي في الجولة قبل الأخيرة يوم الجمعة المقبل، في وقت يطير الزمالك إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

 

وقال ريكاردو، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"،، "الترجي كان يلعب بثقة زائدة أمام الزمالك، لا يمكن لأي فريق أن يدخل مباراة في هذه المجموعة بهذا الشكل لأنها مجموعة متشابكة، ومع ذلك أعرف أنه سيواجهنا بشكل أقوى كي يحافظ على سمعته وصدارته للمجموعة، لكن نحن لدينا ما نقدمه ، المريخ سيتأهل لدور الثمانية، نعمل للفوز على الترجي والزمالك في آخر جولتين".

 

وبسؤاله عن تعليقه على إعلان الترجي إيجابية عينة لاعبه حسام دقدوق في اختبار المنشطات خلال مباراة المريخ في الجولة الأولى، رد "أعتقد أن هذا أمر يخص إدارة النادي، ولو هناك فرصة للتقدم بأي التماس أو شكوى ستفعل ذلك، من جانبي أركز فقط على تجهيز اللاعبين للمباريات من الناحيتين الفنية والنفسية".

 

وعن أخطر لاعبي الزمالك من وجهة نظره، قال "الأمر لا يتعلق بلاعب واحد، الزمالك يملك مجموعة قوية من اللاعبين، مثل شيكابالا وزيزو، لا يمكننا التركيز على إيقاف لاعب واحد فقط، كما أن الترجي أيضًا فريق قوي".

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