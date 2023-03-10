مصر الطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لنقل معتمري شعبان ورمضان

قال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنه من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة أولي رحلات الجسر الجوي لنقل 3200 معتمر من المملكة المغربية إلي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان ورمضان المعظم .

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي للناقل الوطني مصرللطيران وثقة في الخدمات التي تقدمها لعملائها داخل الوطن العربي.

وتعاقدت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية مع كبري شركات السياحة بالمغرب علي تشغيل 11 رحلة جوية بطرازي بوينج B787-9 Dreamliner سعة 309 ركاب وإيرباص A330-200 سعة 268 راكبا، تقلع إعتبارا من اليوم من مطارات كازابلانكا وطنجة وفاس بالمملكة المغربية الشقيقة "ترانزيت" عبر مطار القاهرة الدولي إلي كل من جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .