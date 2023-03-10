مستقلة.. معلومات مهمة عن لجنة الانضباط بـ اتحاد الكرة

كشف محمد الماشطة عضو الهيئة القانونية في اتحاد الكرة نظام واختصاصات وطريقة تشكيل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وقال محمد الماشطة عضو الهيئة القانونية في اتحاد الكرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري هي لجنه قضائيه مستقلة تتكون من عدد خمسة اشخاص رئيس ونائب وثلاثة أعضاء جميعهم ذو خلفية قضائية بمعنى ممكن ان يكون جميع اعضائها من المستشارين ومازالوا موجودين في الخدمة في العمل القضائي. أو خرجوا إلى التقاعد بعد بلوغ السن القانونية للسادة القضاة ويمكن أن تشكل من أعضاء ممن مازالوا في العمل القضائي والآخرين خرجوا للتقاعد.



طريقة تشكيلها

طبقا للمادة 65. 66 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

يرشح مجلس ادارة الاتحاد عدد خمس اسماء لعرضها على الجمعية العمومية للموافقة أو الرفض وهذه طريق الانتخاب للجان القضائية ومنها لجنة الانضباط ..وفي حالة استقالة أو اعتذار أو وفاة عضو او اكثر او جميع أعضاء اللجنة يسند مجلس ادارة الاتحاد تشكيل اللجنة بذات العدد والشروط وتقوم بالعمل ويعرض اسماء اللجنة على اول جمعيه عموميه قادمة.



اختصاصات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة

كل ما يخالف السلوك الرياضي والاخلاقي من عناصر اللعبة والمسؤولين الرياضيين ومنهم اعضاء ورؤساء مجالس ادارات الأندية.وفقا للعقوبات المحددة باللائحة.

استئناف قرارات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف (التظلمات) خلال10 ايام من تاريخ اعلان القرار.



لجنة مستقلة

لا يجوز لمجلس إدارة اتحاد الكرة تعديل أو الغاء او ايقاف القرارات الصادرة من لجنة الانضباط ولا التدخل في العقوبات .وليس من سلطة الاتحاد التدخل في عمل اللجنة فـ اللوائح هي التي تحدد عمل ونظام وقرارات وطرق الطعن على قراراتها.