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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شارع يوسف عباس لإستكمال أعمال المونوريل بالقاهرة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم الغلق الكلى لشارع يوسف عباس بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس.

كما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ القادم من شارع خلف الإستاد يسلك يساراً شارع الإستاد البحرى فيميناً محور العروبة فيميناً شارع الطيران تجاه محور النصر.

➢ غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة .

▪ على أن يتم تنفيذ الأعمال من الساعة 12,5 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من يوم السبت الموافق 11/3/2023 لمدة (8 أيام) .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غلق شارع يوسف عباس إستكمال أعمال المونوريل الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية وزارة الداخلية

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